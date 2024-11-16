Байден не приехал на встречу с Си Цзиньпином на саммит АТЭС

Президент США Байден не приехал на второй день саммита АТЭС в Перу

Президент США Джо Байден пропустил начало второго дня саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в столице Перу Лиме. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Ожидалось, что на саммите Байден обсудит с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином ряд важных вопросов, вызывающих разногласия сторон. Среди основных тем были заявлены отношения КНР с Россией, Тайвань, Южно-Китайское море и киберпространство.

Однако американский лидер не приехал на встречу. На пустующее кресло Байдена сел заместитель советника президента США по национальной безопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх. Многие СМИ называют этого политика «архитектором санкций против России».

Ранее глава МИД России рассказал, почему политика Соединенных Штатов в отношении Китая стала «остервенелой». По мнению Сергея Лаврова, причина состоит в том, что КНР «очень быстро, уверенно» обходит Америку.