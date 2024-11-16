Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:45, 16 ноября 2024Мир

Байден не приехал на встречу с Си Цзиньпином на саммит АТЭС

Президент США Байден не приехал на второй день саммита АТЭС в Перу
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Guadalupe Pardo / AP

Президент США Джо Байден пропустил начало второго дня саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в столице Перу Лиме. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Ожидалось, что на саммите Байден обсудит с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином ряд важных вопросов, вызывающих разногласия сторон. Среди основных тем были заявлены отношения КНР с Россией, Тайвань, Южно-Китайское море и киберпространство.

Однако американский лидер не приехал на встречу. На пустующее кресло Байдена сел заместитель советника президента США по национальной безопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх. Многие СМИ называют этого политика «архитектором санкций против России».

Ранее глава МИД России рассказал, почему политика Соединенных Штатов в отношении Китая стала «остервенелой». По мнению Сергея Лаврова, причина состоит в том, что КНР «очень быстро, уверенно» обходит Америку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский допустил переговоры с Россией и назвал условие для их начала

      Над Брянской областью сбили еще один беспилотник ВСУ

      В Китае восемь человек погибли в результате нападения мужчины с ножом

      В США раскрыли высокую цену для ВСУ за вторжение в Курскую область

      Маск заявил о потрясающем чувстве юмора у Зеленского

      В США назвали имя вероятного спецпосланника Трампа по Украине

      Бетербиев бросил вызов побившему Тайсона блогеру Полу

      Администратор известного Telegram-канала погиб на СВО

      Беспилотник сбили в российском регионе

      Байден появился на саммите АТЭС с двухчасовым опозданием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше