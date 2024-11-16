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08:49, 16 ноября 2024Спорт

Голый зад Майка Тайсона попал в прямой эфир

Netflix показал голый зад Майка Тайсона в прямом эфире
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Голый зад боксера Майка Тайсона попал в прямой эфир. Соответствующие кадры публикует издание The Sun.

Организаторы трансляции на стриминговом сервисе Netflix вошли в раздевалку спортсмена перед боем. Дав комментарий, бывший абсолютный чемпион мира повернулся к оператору спиной, и камера запечатлела его обнаженные ягодицы.

Ранее сообщалось, что Тайсон разделся на публике. Во время церемонии взвешивания боксер снял с себя одежду и показал фотографам свое телосложение. На размещенных кадрах видно, что мужчина предстал в трусах люксового бренда Versace, оформленных абстрактным принтом и черной резинкой на талии.

Утром 16 ноября Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу в официальном восьмираундовом поединке. Схватка, состоявшаяся в Арлингтоне в США, закончилась победой Пола единогласным решением судей.

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