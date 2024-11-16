Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
14:00 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
14:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лада
Сегодня
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
17:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Астана
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — регулярный чемпионат
08:45, 16 ноября 2024Спорт

Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу в боксерском поединке

Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу в официальном боксерском поединке
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Jairaj-Imagn Images / Reuters

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон проиграл 27-летнему блогеру Джейку Полу в официальном поединке. Боксерский поединок, состоявшийся в Арлингтоне, США, закончился победой Пола единогласным решением судей со счетом 79-73, сообщает ESPN.

Данная победа стала для американского блогера одиннадцатой в профессиональной карьере. Также у него имеется одно поражение.

Изначально поединок должен был пройти 20 июля в Вашингтоне, но его перенесли по причине проблем со здоровьем у 58-летнего Тайсона. За этот бой Пол должен получить 40 миллионов долларов, а его оппонент — 20.

Ранее Майк Тайсон ударил Джейка Пола на битве взглядов перед очным поединком. Боксер дал сопернику пощечину, в ситуацию вмешались сотрудники службы безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На ЗАЭС отключилась линия энергоснабжения «Днепровская»

      Липецкий губернатор сообщил об атаке беспилотников

      В России запретят навязывание допуслуг при покупке билетов на самолет и поезд

      На территории ВДНХ в Москве произошел пожар

      Овечкин помог «Вашингтону» разгромно победить в матче НХЛ

      В Британии рассказали о последствиях запрета России на поставки урана в США

      В шахте в Кузбассе произошел еще один горный удар

      В Турции заявили об ожиревших из-за системы «все включено» отдыхающих

      Голый зад Майка Тайсона попал в прямой эфир

      В США назвали причины потери авторитета страны в мире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше