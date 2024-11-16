Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу в боксерском поединке

Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу в официальном боксерском поединке

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон проиграл 27-летнему блогеру Джейку Полу в официальном поединке. Боксерский поединок, состоявшийся в Арлингтоне, США, закончился победой Пола единогласным решением судей со счетом 79-73, сообщает ESPN.

Данная победа стала для американского блогера одиннадцатой в профессиональной карьере. Также у него имеется одно поражение.

Изначально поединок должен был пройти 20 июля в Вашингтоне, но его перенесли по причине проблем со здоровьем у 58-летнего Тайсона. За этот бой Пол должен получить 40 миллионов долларов, а его оппонент — 20.

Ранее Майк Тайсон ударил Джейка Пола на битве взглядов перед очным поединком. Боксер дал сопернику пощечину, в ситуацию вмешались сотрудники службы безопасности.