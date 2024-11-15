Майк Тайсон ударил блогера Пола на битве взглядов перед боем

Американский боксер Майк Тайсон ударил блогера Джейка Пола на битве взглядов перед очным поединком. Об этом сообщает «Чемпионат».
Боксер дал сопернику пощечину, в ситуацию вмешались сотрудники службы безопасности. Вес Тайсона составил 103,6 килограмма, Пола — 103,06 килограмма.
Бой между Тайсоном и Полом состоится в ночь на субботу, 16 ноября. Он пройдет на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в американском Арлингтоне.
Пол известен по серии поединков по правилам бокса с профессиональными бойцами. На его счету 10 побед при единственном поражении. В активе Тайсона 50 побед и шесть поражений, еще два его боя признаны несостоявшимися.