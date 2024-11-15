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10:18, 15 ноября 2024Спорт

Майк Тайсон ударил блогера Пола на битве взглядов перед боем

Майк Тайсон дал пощечину блогеру Джейку Полу на битве взглядов перед боем
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Christian Petersen / Getty Images

Американский боксер Майк Тайсон ударил блогера Джейка Пола на битве взглядов перед очным поединком. Об этом сообщает «Чемпионат».

Боксер дал сопернику пощечину, в ситуацию вмешались сотрудники службы безопасности. Вес Тайсона составил 103,6 килограмма, Пола — 103,06 килограмма.

Бой между Тайсоном и Полом состоится в ночь на субботу, 16 ноября. Он пройдет на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в американском Арлингтоне.

Пол известен по серии поединков по правилам бокса с профессиональными бойцами. На его счету 10 побед при единственном поражении. В активе Тайсона 50 побед и шесть поражений, еще два его боя признаны несостоявшимися.

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