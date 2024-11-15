58-летний Майк Тайсон разделся и показал публике трусы Versace

58-летний боксер Майк Тайсон разделся перед боем и показал публике трусы Versace

Американский боксер, бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон разделся на публике. Соответствующие снимки публикует The Sun.

58-летний спортсмен решил вернуться на ринг и принял участие в поединке с 27-летним блогером и актером Джейком Полом. Перед боем предшествовала церемония взвешивания боксеров. Тайсон снял с себя одежду и показал фотографам свое телосложение. На размещенных кадрах видно, что мужчина предстал в трусах люксового бренда Versace, оформленных абстрактным принтом и черной резинкой на талии.

Ранее сообщалось, что команда американского боксера Остина ДеАнда сделала ему стрижку во время боя на ринге.