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20:15, 15 ноября 2024Ценности

58-летний Майк Тайсон разделся и показал публике трусы Versace

58-летний боксер Майк Тайсон разделся перед боем и показал публике трусы Versace
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото:Kevin Jairaj / Reuters

Американский боксер, бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон разделся на публике. Соответствующие снимки публикует The Sun.

58-летний спортсмен решил вернуться на ринг и принял участие в поединке с 27-летним блогером и актером Джейком Полом. Перед боем предшествовала церемония взвешивания боксеров. Тайсон снял с себя одежду и показал фотографам свое телосложение. На размещенных кадрах видно, что мужчина предстал в трусах люксового бренда Versace, оформленных абстрактным принтом и черной резинкой на талии.

Ранее сообщалось, что команда американского боксера Остина ДеАнда сделала ему стрижку во время боя на ринге.

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