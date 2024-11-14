Боксеру сделали стрижку во время боя на ринге

Команда американского боксера Остина ДеАнда сделала ему стрижку во время боя на ринге. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) спортивного телеканала ESPN.
Поединок состоялся в Вирджинии, США. В третьем раунде из-за сильных ударов у 21-летнего боксера распустились косы и стали ему мешать. В перерыве между третьим и четвертым раундом спортсмен попросил секунданта отстричь волосы. Тот, в свою очередь, был озадачен просьбой ДеАнда. «Я закройщик, а не парикмахер!» — заявил секундант. Однако спустя несколько секунд своей реплики мужчина взял в руки ножницы и отрезал спортсмену часть волос.
Новая прическа помогла боксеру выиграть бой. По данным издания The Sun, после победы на ринге спортсмен, вероятно, обратится к профессиональному парикмахеру, поскольку он спрятал свои волосы под черную кепку.
Ранее сообщалось, что бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина отрезала волосы на камеру.