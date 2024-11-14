Боксеру сделали стрижку во время боя на ринге

Секундант сделал боксеру Остину ДеАнда стрижку во время боя на ринге

Команда американского боксера Остина ДеАнда сделала ему стрижку во время боя на ринге. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) спортивного телеканала ESPN.

Поединок состоялся в Вирджинии, США. В третьем раунде из-за сильных ударов у 21-летнего боксера распустились косы и стали ему мешать. В перерыве между третьим и четвертым раундом спортсмен попросил секунданта отстричь волосы. Тот, в свою очередь, был озадачен просьбой ДеАнда. «Я закройщик, а не парикмахер!» — заявил секундант. Однако спустя несколько секунд своей реплики мужчина взял в руки ножницы и отрезал спортсмену часть волос.

Новая прическа помогла боксеру выиграть бой. По данным издания The Sun, после победы на ринге спортсмен, вероятно, обратится к профессиональному парикмахеру, поскольку он спрятал свои волосы под черную кепку.

Ранее сообщалось, что бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина отрезала волосы на камеру.