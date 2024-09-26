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14:20, 26 сентября 2024Ценности

Бывшая жена Моргенштерна отрезала волосы на камеру

Бывшая жена рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина отрезала волосы на камеру

Кадр: @_influesii

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина отрезала волосы на камеру. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 9,3 миллиона подписчиков.

Вначале 24-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенных кадрах в облегающем черном наряде, позируя с распущенными локонами длиной до талии. При этом в конце ролика с надписью «Волосы хранят память» она продемонстрировала, как стоит с отрезанными прядями в руках, сделав каре до подбородка.

В комментариях зрители указали, что девушка таким образом могла избавиться от наращенных локонов. Однако блогерша опровергла данные предположения.

В августе российская певица Люся Чеботина отстригла волосы во время выступления на сцене музыкального конкурса «Новая волна».

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      Карина Черных
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