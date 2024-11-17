Названы кандидаты на пост главы Абхазии до выборов президента

В Абхазии предложили министрам временно занять пост главы государства

Председатель организации ветеранов грузино-абхазской войны «АРУАА» Темур Гулия в беседе с РИА Новости перечислил возможных кандидатов на пост временно исполняющего должность главы Абхазии до выборов президента республики.

По его словам, если действующий президент Абхазии Аслан Бжания не уйдет в отставку и с властями страны не будет достигнуто консенсуса, «необходимо будет формировать новый состав исполнительной системы власти».

«У нас есть много толковых министров. Это и министр финансов Владимир Делба, и глава МЧС Лев Квициния, председатель таможенного комитета Отар Хеция, глава Минтруда Руслан Аджба», — заявил Гулия.

Массовые акции протеста начались в Абхазии 12 ноября на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения республики с Россией. Сторонники оппозиции потребовали отставки президента Бжании.

В воскресенье, 17 ноября, Бжания сообщил о предложенном оппозиции правовом способе выхода республики из кризиса.