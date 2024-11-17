Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:58, 17 ноября 2024Бывший СССР

Названы кандидаты на пост главы Абхазии до выборов президента

В Абхазии предложили министрам временно занять пост главы государства
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Попов / ТАСС

Председатель организации ветеранов грузино-абхазской войны «АРУАА» Темур Гулия в беседе с РИА Новости перечислил возможных кандидатов на пост временно исполняющего должность главы Абхазии до выборов президента республики.

По его словам, если действующий президент Абхазии Аслан Бжания не уйдет в отставку и с властями страны не будет достигнуто консенсуса, «необходимо будет формировать новый состав исполнительной системы власти».

«У нас есть много толковых министров. Это и министр финансов Владимир Делба, и глава МЧС Лев Квициния, председатель таможенного комитета Отар Хеция, глава Минтруда Руслан Аджба», — заявил Гулия.

Массовые акции протеста начались в Абхазии 12 ноября на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения республики с Россией. Сторонники оппозиции потребовали отставки президента Бжании.

В воскресенье, 17 ноября, Бжания сообщил о предложенном оппозиции правовом способе выхода республики из кризиса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России нанесла массированный удар по объектам энергетики Украины. В Киеве его назвали одним из самых масштабных

      Раскритикованный за слова о «рожалке» депутат объяснил свое высказывание

      Шольц захотел еще раз поговорить с Путиным

      Названы кандидаты на пост главы Абхазии до выборов президента

      Ситуацию в ВСУ охарактеризовали словами «разваливаются на всем фронте»

      Шольц оценил разговор с Путиным

      В Кремле оценили отношения с США при первом президентстве Трампа

      Песков оценил решение США проверить подаренный Путиным Трампу мяч

      Российских биатлонистов раскритиковали за игру в «Камень, ножницы, бумага» на финише гонки

      Кремль высказался о политике Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше