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01:58, 17 ноября 2024Спорт

Тайсон оценил бой с Полом фразой «я проиграл, но победил»

Майк Тайсон после боя с Джейком Полом: я проиграл, но все равно победил
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jeffrey McWhorter / AP

Американский боксер Майк Тайсон оценил результат боя с блогером Джейком Полом фразой «я проиграл, но победил». Своим мнением спортсмен поделился в соцсети X.

«Это одна из тех ситуаций, когда я проиграл, но все равно победил. Я благодарен за минувший вечер. И не сожалею о том, что вышел на ринг в последний раз. В июне я чуть не умер. Перенес восемь переливаний крови. Потерял половину своей крови и похудел на 11 килограммов и вынужден был сражаться, чтобы поправиться к бою. Так что я победил», — написал 58-летний Тайсон.

Боксер добавил, что был рад выступить на заполненном стадионе на глазах у своих детей против соперника вдвое моложе. «Это опыт, о котором каждый может только мечтать. Спасибо», — подытожил он.

16 ноября проиграл 27-летнему Полу единогласным решением судей. Поединок, проходивший по правилам бокса, продлился восемь раундов по две минуты. По сообщениям СМИ, Тайсон заработал за бой 20 миллионов долларов. Его соперник получил вдвое больше — 40 миллионов.

Тайсон, в прошлом бывший чемпион мира в тяжелом весе, потерпел седьмое поражение при 50 победах. Еще два боя с его участием признаны несостоявшимися. На счету Пола 11 побед при единственном поражении.

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