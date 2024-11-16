«Большая честь драться с Майком». Блогер Джейк Пол победил Майка Тайсона. Почему этот бой назвали цирком?

Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу в боксерском поединке решением судей

Блогер Джейк Пол оценил свою победу над бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном. Его слова приводит РИА Новости.

Пол назвал большой честью возможность драться с Тайсоном. «Он величайший на все времена. Был очень тяжелый бой, не думал, что будет настолько сложно. Он икона, лучший, с кем я дрался. Просто пытался нанести ему урон, как и он мне», — поделился блогер.

Пол победил Тайсона решением судей

Поединок прошел в ночь на 16 ноября в Арлингтоне, США, и продлился все восемь раундов по две минуты. Победитель был определен единогласным судейским решением.

Поединок завершился со счетом 80-72, 79-73, 79-73

Во время трансляции в кадр попал полуголый Тайсон. Корреспонденты беседовали с боксером перед боем в раздевалке, где камера запечатлела его обнаженные ягодицы.

Фото: Kevin Jairaj-Imagn Images / Reuters

На трибунах за противостоянием следило более 70 тысяч человек. За этот бой 27-летний Пол должен получить 40 миллионов долларов, а 58-летний Тайсон — 20.

Изначально схватка должна была пройти 20 июля в Вашингтоне. Однако его перенесли из-за проблем со здоровьем у Тайсона.

Перед поединком Тайсон ударил Пола

Боксеры едва не подрались на церемонии взвешивания. Во время битвы взглядов Тайсон дал Полу пощечину.

Фото: Kevin Jairaj-Imagn Images / Reuters

После боя к Тайсону обратился брат соперника, блогер Логан Пол. «Я просто убью тебя, Майк», — сказал боксеру Пол, отвечая на вопрос о возможности провести поединок между ними.

Спортивная общественность критически оценила бой Тайсона и Пола

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Джонсон раскритиковал поединок. «Могли хотя бы эту фейковую хрень поинтереснее разыграть. Цирк! Джейк Пол, ты клоун. Хотя хороший способ заработать. По сценарию отработанный легкий спарринг», — написал он в соцсети X.

Легендарный американский баскетболист Мэджик Джонсон в соцсети X назвал бой не лучшим для истории бокса.

Просто грустно. Я выключил трансляцию, потому что больше не мог смотреть. Грустно видеть Майка Тайсона таким, потому что я ходил на каждый бой Тайсона Мэджик Джонсон

Российский промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «Чемпионатом» назвал блогера одним из самых успешных бойцовских проектов в мире. Тренер по боксу Виталий Сланов, наоборот, счел, что Пол даже не старался. Он обрадовался тому факту, что Тайсон достоял до конца поединка, но признался, что больше не хочет видеть подобные поединки.

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю в беседе с ТАСС отметил, что из-за возраста Тайсон замедлился и его выносливость стала ниже. Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс-младший посоветовал американцу окончательно завершить карьеру.

Майк выглядел хорошо для своего возраста, но с молодыми ему уже тяжело, просто не успевает. Я бы советовал Майку закончить и уже не выступать Рой Джонс-младший

При этом сам Тайсон заявил, что уходить на пенсию не собирается. «Это конец карьеры? Зависит от ситуации. Не думаю, что это мой последний бой», — сказал он.

Тайсон не дрался с 2020 года

Перед боем с Полом Тайсон не выходил на ринг четыре года. В 2020-м он дрался выставочном поединке с Роем Джонсом-младшим. Официального судейства на бое не было, однако подсчет очков, который вели бывшие чемпионы мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) — Кристи Мартин, Винни Пациенца и Чед Доусон, выявил ничью.

Теперь в активе Тайсона 50 побед и семь поражений. Еще два его боя признаны несостоявшимися. На счету Пола 11 побед при единственном поражении.