Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
14:00 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
14:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лада
Сегодня
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
17:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Астана
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — регулярный чемпионат
10:19, 16 ноября 2024Спорт

Майк Тайсон ответил на вопрос о завершении карьеры

Тайсон заявил, что не собирается завершать карьеру после проигрыша блогеру Полу
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kevin Jairaj-Imagn Images / Reuters

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон ответил на вопрос о завершении карьеры после проигрыша блогеру Джейку Полу. Его слова приводит РИА Новости.

Тайсон заявил, что не удивлен итогом поединка, но завершать выступления не собирается. «Ничего никому не пытался доказать, просто рад, что получилось провести бой. Пол — хороший боец. Это конец карьеры? Зависит от ситуации. Не думаю, что это мой последний бой», — отметил он.

Поединок Тайсона и Пола прошел в ночь на 16 ноября в Арлингтоне, США. Он продлился все восемь раундов, победитель был определен единогласным судейским решением.

Пол известен по серии поединков по правилам бокса с профессиональными бойцами. На его счету 11 побед при единственном поражении. В активе Тайсона 50 побед и семь поражений, еще два его боя признаны несостоявшимися.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии раскрыли подробности звонка Шольца Путину

      Спецназ Росгвардии уничтожил западный бронетранспортер в Курской области

      В Германии указали на ярость Зеленского из-за звонка Шольца Путину

      В Абхазии усилили работу стационарных постов ДПС

      Правящая партия Грузии победила на парламентских выборах

      Сборная Косово ушла с поля во время матча Лиги наций в знак протеста

      Московские Деды Морозы оказались самыми высокооплачиваемыми

      Москвичей предупредили об аномально теплой зиме

      Глава МИД Германии потребовала поставить Украине дальнобойное оружие

      Раскрыта реакции Украины на беседу Путина и Шольца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше