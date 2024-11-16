Тайсон заявил, что не собирается завершать карьеру после проигрыша блогеру Полу

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон ответил на вопрос о завершении карьеры после проигрыша блогеру Джейку Полу. Его слова приводит РИА Новости.

Тайсон заявил, что не удивлен итогом поединка, но завершать выступления не собирается. «Ничего никому не пытался доказать, просто рад, что получилось провести бой. Пол — хороший боец. Это конец карьеры? Зависит от ситуации. Не думаю, что это мой последний бой», — отметил он.

Поединок Тайсона и Пола прошел в ночь на 16 ноября в Арлингтоне, США. Он продлился все восемь раундов, победитель был определен единогласным судейским решением.

Пол известен по серии поединков по правилам бокса с профессиональными бойцами. На его счету 11 побед при единственном поражении. В активе Тайсона 50 побед и семь поражений, еще два его боя признаны несостоявшимися.