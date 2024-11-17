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НХЛ — регулярный чемпионат
12:42, 17 ноября 2024Спорт

В НХЛ провели церемонию в честь российского вратаря

На арене «Тампы» провели церемонию в честь 300-й победы Василевского в НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

На домашней арене клуба «Тампа‑Бэй Лайтнинг» состоялась церемония чествования российского голкипера Андрея Василевского, который одержал 300 побед в регулярных чемпионатах. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капитан команды Виктор Хедман вручил вратарю часы с индивидуальной гравировкой. Владелец клуба Джефф Уиник подарил Василевскому золотую вратарскую клюшку. Уменьшенную копию клюшки получил сын хоккеиста, который также присутствовал на льду вместе с женой Василевского.

Торжественная церемония прошла перед матчем против «Нью-Джерси Девилс» (4:0). По его итогам российский голкипер был признан первой звездой дня.

Несколькими днями ранее Василевский одержал 300‑ю победу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Для этого ему потребовалось 490 игр, что является лучшим показателем в лиге.

30-летний Василевский выступает за «Тампу» с 2014 года. В составе команды он выигрывал Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах.

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