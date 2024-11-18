Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов после решения США о ракетах ATACMS

Понедельник, 18 ноября, российский фондовый рынок начал с резкого падения. На старте торгов индекс Мосбиржи опустился ниже 2 700 пунктов, на минимуме он доходил до 2687 пункта, свидетельствуют данные площадки.

К 10:40 по московскому времени он вернулся на уровень выше 2710 пунктов, однако остается ниже, чем в начале торгов. Индекс российских гособлигаций RGBI после роста в течение двух последних недель вернулся на уровень 100,1 пункта.

Основной причиной негативного тренда на рынке стала информация о разрешении президент США Джо Байдена на применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. Об этом сообщили сразу несколько авторитетных изданий, хотя их версии относительно территории применения различаются.

Позднее французское издание Le Figaro сообщила, что власти Франции и Великобритании позволили Украине нанести удары вглубь территории России с использованием ракет SCALP и Storm Shadow.

Официально эту информацию не подтвердила ни одна сторона, однако если она окажется правдой, то география поражения целей Вооруженными силами Украины значительно расширится. Сообщения об использовании ракет появились после того, как утром Минобороны России отчиталось о массированном ударе по объектам энергетической инфраструктуры Украины.