CAS удовлетворил иск тренера «Зенита» к Украинской ассоциации футбола

CAS удовлетворил иск тренера «Зенита» Тимощука к Украинской ассоциации футбола

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил иск тренера «Зенита» Анатолия Тимощука к Украинской ассоциации футбола (УАФ). Об этом сообщает ТАСС.

Заседание по делу прошло 22 апреля. CAS удовлетворил апелляционный иск Тимощука, что также подтвердили представителя «Зенита».

В марте 2022-го УАФ лишила Тимощука тренерской лицензии. У украинца, который в настоящее время работает помощником главного тренера «Зенита», отобрали титулы победителя и серебряного призера чемпионата Украины, обладателя Кубка и Суперкубка страны, которые он завоевал в составе «Шахтера». Кроме того, тренеру пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. Вместе с сине-бело-голубыми футболист дважды становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА. С 2017-го он входит в тренерский штаб петербургского клуба.

С 2000-го по 2016-й Тимощук сыграл за сборную Украины 144 матча, что является рекордом команды. За это время он забил четыре мяча.