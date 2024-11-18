Чемпион мира рассказал об убийстве российского биатлона

Чемпион мира Бабиков выступил с обвинением в убийстве российского биатлона

Чемпион мира Антон Бабиков резко раскритиковал ситуацию в российском биатлоне. Его слова приводит ТАСС.

«Есть люди, которые пытаются удержать его на плаву, воскресить, дать толчок развитию, а есть те, кто его убивает. Многие решения — полный бред», — заявил Бабиков, добавив, что сочувствует сборной. Он рассказал, что в стране не развиваются средневысотные базы и соревнования на них.

Также Бабиков выразил недовольство разделением спортсменов по возрасту, из-за которого атлеты старше 26 лет не могут попасть в основную сборную. «Да, мы сейчас показали не лучшие результаты, но на тренировках дадим фору любому молодому спортсмену, и мы видим, как на тренировках молодежь пытается за нами повторять. А возрастных хотят убрать — и чему тогда молодежь будет учиться?» — поделился 33-летний биатлонист.

Ранее Бабиков пожаловался на проблемы с патронами. Биатлонист отметил, что если не будет хороших патронов, то он закончит выступления.

Россияне не участвуют в международных турнирах с марта 2022-го по решению Международного союза биатлонистов (IBU).