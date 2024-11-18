Овечкин оформил хет-трик в НХЛ впервые за два года. Когда российский хоккеист побьет рекорд Гретцки?

Александр Овечкин оформил хет-трик в НХЛ впервые с декабря 2022 года

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оформил хет-трик во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые почти за два года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий отметился тремя голами в поединке против «Вегас Голден Найтс», который прошел в ночь на понедельник, 18 ноября. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу столичного клуба. Последний раз Овечкин забрасывал три шайбы в декабре 2022 года в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс» (9:2).

Сколько шайб остается Овечкину до рекорда Гретцки?

После матча с «Вегасом» Овечкин довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 866. Теперь ему остается 28 шайб, чтобы догнать канадца Уэйна Гретцки, который остается лучшим снайпером в истории лиги. Форвард завершил карьеру в 1999 году.

Фото: Isaiah J. Downing-Imagn Images / Reuters

Овечкин в нынешнем сезоне забросил 13 шайб в 17 матчах, на его счету также 10 результативных передач. Россиянин делит первое место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата с немцем Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтон Ойлерс» и канадцем Сэмом Райнхартом из «Флорида Пантерс». Овечкин набирает очки в четырех матчах подряд, в нынешнем сезоне он только три раза уходил с площадки без результативных действий.

К каким еще достижениям приблизился Овечкин?

Овечкин оформил 31-й хет-трик в карьере, это шестой результат в истории. На пятом месте находится канадец Фил Эспозито, который 32 раза отличался в одной игре трижды. Лидером по этому показателю является Гретцки, в его активе 50 хет-триков. Кроме того, Овечкин стал 12-м игроком НХЛ, забросившим три шайбы в одной встрече в возрасте старше 39 лет.

«Вашингтон» в нынешнем сезоне набрал 25 очков в 17 матчах. Команда Овечкина находится на третьем месте в таблице Восточной конференции. По итогам игрового дня НХЛ, прошедшего в ночь на понедельник, 18 ноября, россиянин был признан первой звездой.

Как прокомментировал хет-трик Овечкин?

Россиянин в интервью пресс-службе клуба заявил, что победа над «Вегасом» является достижением всей команды. Он также отметил, что ранее «Кэпиталс» никогда не выигрывали в гостях у «Голден Найтс» в основное время.

Крутые ощущения и атмосфера, как всегда. Мы играли самоотверженно, наш вратарь Логан Томпсон проделал великолепную работу. Все блокировали броски и жертвовали своим телом. Мы берем эту победу и двигаемся дальше Александр Овечкин

По мнению бывшего тренера сборной России Владимира Плющева, Овечкин в игре с «Вегасом» поймал кураж. Его слова приводит «Чемпионат».

«Александр играет на результат команды, а не на свой личный. Он не гоняется за голами, а создает их для себя и партнеров. Он этим руководствуется», — добавил специалист.

В нынешнем сезоне Овечкин в среднем забивает 0,76 гола за игру. Если россиянин сохранит такой же темп, рекорд Гретцки падет уже в этом сезоне — 22 февраля в игре регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинс».