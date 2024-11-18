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07:45, 18 ноября 2024Спорт

Овечкин сократил отставание от Гретци до 28 голов

Хоккеист Овечкин сократил отставание от Гретцки до 28 голов, забив 866 шайб
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Globallookpress.com

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от рекордсмена Национальной хоккейной лиги (НХЛ) канадца Уэйна Гретцки до 28 голов. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский форвард забил 866-ю шайб в своей спортивной карьере, обеспечив себе второе место в рейтинге лиги. Три из них были заброшены в матче первенства против «Вегас Голден Найтс».

На счету Гретцки 894 гола в 1487 матчах. Ранее сообщалось, что Овечкин забросил 864-ю шайбу в НХЛ, сократив отставание от Гретцки до 30 голов.

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