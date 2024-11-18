Овечкин сократил отставание от Гретци до 28 голов

Хоккеист Овечкин сократил отставание от Гретцки до 28 голов, забив 866 шайб

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от рекордсмена Национальной хоккейной лиги (НХЛ) канадца Уэйна Гретцки до 28 голов. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский форвард забил 866-ю шайб в своей спортивной карьере, обеспечив себе второе место в рейтинге лиги. Три из них были заброшены в матче первенства против «Вегас Голден Найтс».

На счету Гретцки 894 гола в 1487 матчах. Ранее сообщалось, что Овечкин забросил 864-ю шайбу в НХЛ, сократив отставание от Гретцки до 30 голов.

