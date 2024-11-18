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Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
05:18, 18 ноября 2024Спорт

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки

Овечкин забросил 864-ю шайбу в НХЛ, сократив отставание от Гретцки до 30 голов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сократил отставание до 30 голов от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин забросил шайбу в матче первенства против «Вегас Голден Найтс», тем самым доведя общее число своих голов в чемпионатах до 864. Рекорд лиши принадлежит Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.

Ранее клуб Вашингтон Кэпиталс» разгромно победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в Денвере и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Победить команде помогла результативная передача Овечкина.

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