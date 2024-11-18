Президент Польши оценил способность ВСУ атаковать Москву ракетами ATACMS

Дуда: ВСУ не смогут атаковать Москву из-за радиуса действия ATACMS до 300 км

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут атаковать Москву и Санкт-Петербург с помощью ракет дальнобойных ракет ATACMS производства США, поскольку радиус их действия не превышает 300 километров. Его слова приводит РИА Новости.

«Ракеты, которые имеют дальность до 300 километров, — это не те ракеты, которыми можно поражать такие цели, как Санкт-Петербург или Москва или другие большие города, отдаленные от Украины», — отметил Дуда.

По мнению польского лидера, эти ракеты не подходят для того, чтобы применять их для ударов по всей российской территории. Он позитивно оценил решение Франции и Великобритании присоединиться к позиции США и снять ограничения на использование ВСУ западного оружия. Дуда выразил сожаление, что Германия отказалась присоединяться к этим странам.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи. После этого стало известно, что Франция и Британия также разрешили Киеву нанести удары вглубь российской территории с помощью ракет SCALP и Storm Shadow, однако вскоре написавшее об этом издание Le Figaro удалило публикацию без объяснения причин.