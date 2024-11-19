Украине пригрозили исчезновением с лица земли

Депутат Колесник пригрозил Украине исчезновением с лица земли

Разрешение действующего президента США Джо Байдена Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS может повлиять на ход конфликта на Украине, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Украина может исчезнуть с лица земли и потерять свою государственность», — пригрозил депутат.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников и военных экспертов сообщила о том, что разрешение США наносить удары вглубь территории России не повлияет на ход конфликта.

Вечером 18 ноября Байден впервые санкционировал применение Киевом ракет ATACMS по территории России. По информации NYT, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи. До этого Вашингтон не решался на такой шаг, опасаясь эскалации конфликта.

Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что США ожидают от ВСУ ударов ракетами ATACMS только по территории Курской области.

