Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
2:3
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
6:1
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
6:3
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Болгария
1:1
Завершен
Беларусь
Лига наций УЕФА|Лига С. Группа 3. 6-й тур
Испания
3:2
Завершен
Швейцария
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 4. 6-й тур
Сербия
0:0
Завершен
Дания
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 4. 6-й тур
Хорватия
1:1
Завершен
Португалия
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 1. 6-й тур
Филадельфия Флайерз
Сегодня
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ — регулярный чемпионат
00:40, 19 ноября 2024Спорт

Кузнецов пошутил об общении с Овечкиным

Кузнецов пошутил об общении с Овечкиным: я ему голубями отправляю письма
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Нападающий СКА Евгений Кузнецов пошутил об общении с бывшим одноклубником, капитаном «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным, который стремится побить рекорд Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

Кузнецов заявил, что отправляет Овечкину письма голубями. «Мы столько вместе прошли, мне даже и не надо отправлять сообщения. Просто смотришь, наслаждаешься», — поделился он.

Материалы по теме:
«Вся команда будет работать на Овечкина» Панарин, Кучеров, Мичков: за кем из россиян стоит последить в новом сезоне НХЛ?
«Вся команда будет работать на Овечкина»Панарин, Кучеров, Мичков: за кем из россиян стоит последить в новом сезоне НХЛ?
3 октября 2024
«Постоянно были мысли о возвращении» Почему один из лучших русских форвардов НХЛ решил покинуть США и вернуться в Россию?
«Постоянно были мысли о возвращении»Почему один из лучших русских форвардов НХЛ решил покинуть США и вернуться в Россию?
1 августа 2024

В активе 39-летнего Овечкина 866 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Гретцки, на счету которого 894 гола.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США узнали о решении Байдена разрешить ВСУ бить вглубь России американскими ракетами. Госдеп оказался не в курсе

      Трамп подтвердил свое намерение ввести в США чрезвычайное положение

      Небензя посоветовал забыть о попытках победить Россию на поле боя

      В Боливии назвали разрешение на удары по России «подливанием бензина в огонь»

      Захарова указала на неистребимую тягу к гетто у Германии

      В России оценили шансы достичь целей СВО после решения США по ударам ВСУ

      Лавров оценил отношения России и Китая

      В Европе сообщили о повреждении еще одного подводного кабеля

      В Белом доме ответили на слухи о нежелании Байдена фотографироваться с Лавровым

      Раскрыты последствия для России и Европы от отказа Австрии на поставки газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше