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20:14, 19 ноября 2024Экономика

«АвтоВАЗ» предупредил о росте цен на Lada

Президент «АвтоВАЗа» Соколов объяснил неизбежность нового роста цен на Lada
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Стоимость автомобилей Lada в 2025 году точно вырастет, а причиной очередной индексации является высокая ключевая ставка Центробанка, делающая кредиты дороже. Об этом журналистам рассказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, сообщает РИА Новости.

«Мы, как промышленное предприятие, можем абсолютно уверенно утверждать, что, конечно, процентная ставка, в основе которой лежит ключевая ставка, является основой роста себестоимости продукции», — подчеркнул он.

Вторым фактором глава автопроизводителя назвал снижение курса рубля, что влияет на стоимость импорта. По словам Соколова, уровень локализации Lada составляет 90 процентов, однако многие поставщики по-прежнему получают сырье и материалы из-за рубежа.

Топ-менеджер подчеркнул, что эти обстоятельства в любом случае повлияют на те решения, что придется принимать, исходя из «объективных макроэкономических состояний».

Что касается продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей, то Соколов ожидает их падение в 2025 году на 21-30 процентов из-за высоких ставок (1,3-1,4 миллиона машин).

Ранее глава госкорпорации «Ростех» (совладелец «АвтоВАЗа») Сергей Чемезов признал, что «АвтоВАЗу» нужна новая поддержка со стороны бюджета, и такие действия уже обсуждаются. В свою очередь, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин отметил, что если ставки не упадут, то завод вскоре «придется закрыть к чертовой матери, станки продать на металлолом, а людей распустить».

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