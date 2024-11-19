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03:31, 19 ноября 2024Из жизни

Останки женщины нашли в холодильнике в ее собственном доме

Останки пожилой женщины нашли в холодильнике в ее доме в Лас-Вегасе
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: John Locher / AP

В штате Лас-Вегас, США, арестовали подозреваемого в расправе над пожилой женщиной, чьи останки нашли в холодильнике ее собственного дома. Об этом сообщает Las Vegas Review-Journal.

6 ноября соседи 68-летней Моник Гилбертсон позвонили в полицию. Они сообщили, что давно не видели ее, и попросили проверить, не случилось ли с ней что-нибудь. Прибывшие полицейские вскрыли мобильный дом Гилбертсон и обнаружили там 37-летнего Дэниела Руша и еще одну женщину. Рядом с морозильной камерой сотрудники полиции увидели кровь, а бездыханная Гилбертсон оказалась внутри него.

Как сообщает 8newsnow, Руш сказал полиции, что нашел женщину сгорбленной за столом без признаков жизни. По его словам, он решил, что Гилбертсон употребила слишком много запрещенных веществ и спрятал ее в холодильнике, не зная, что делать.

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Полиции удалось выяснить, что Руш и Гилбертсон познакомились в строительном магазине. Женщина пригласила его пожить у себя, но вскоре выгнала, поскольку он был недостаточно чистоплотен. Жена Руша рассказала, что Гилбертсон покупала у него наркотики. По ее словам, женщины не стало от передозировки, которая произошла на глазах Руша. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Таиланде двое старьевщиков, которые занимаются скупкой металлолома, обнаружили на заброшенной свиноферме холодильник с загадочным скелетом. Согласно первоначальной оценке, кости принадлежали свиньям.

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