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15:22, 20 ноября 2024Спорт

Футбольный матч в Брянске прервали из-за угрозы ракетной атаки

Матч футбольной Второй лиги в Брянске прервали из-за угрозы ракетной атаки
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал «ФК «Иртыш» (Омск)»

Матч футбольной Второй лиги между брянским «Динамо» и омским «Иртышом» прервали из-за угрозы ракетной атаки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Иртыша».

«Матч прерван, команды ушли в раздевалки, болельщики покинули стадион», — написали представители клуба. Игра была остановлена на 37-й минуте при счете 0:0.

Команды встречаются в рамках стыкового матча второй лиги А за право остаться в дивизионе «Серебро». Клубы ожидают информацию от служб безопасности о дальнейших действиях.

В июне 2024-го матч с участием «Иртыша» прерывали из-за ракетной опасности в Курске. Позднее встреча Второй лиги с местным «Авангардом» был доиграна.

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