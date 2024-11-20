Футбольный матч в Брянске прервали из-за угрозы ракетной атаки

Матч футбольной Второй лиги в Брянске прервали из-за угрозы ракетной атаки

Матч футбольной Второй лиги между брянским «Динамо» и омским «Иртышом» прервали из-за угрозы ракетной атаки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Иртыша».

«Матч прерван, команды ушли в раздевалки, болельщики покинули стадион», — написали представители клуба. Игра была остановлена на 37-й минуте при счете 0:0.

Команды встречаются в рамках стыкового матча второй лиги А за право остаться в дивизионе «Серебро». Клубы ожидают информацию от служб безопасности о дальнейших действиях.

В июне 2024-го матч с участием «Иртыша» прерывали из-за ракетной опасности в Курске. Позднее встреча Второй лиги с местным «Авангардом» был доиграна.