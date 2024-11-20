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06:08, 20 ноября 2024Мир

Макрон обратился к Путину после разрешения Украине на удары вглубь России. К чему призвал французский лидер?

Макрон после допуска ВСУ ударов по РФ призвал Путина к коллективной деэскалации
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСаммит G20

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон после допущения ударов западным оружием вглубь российской территории, данного Вооруженным силам Украины (ВСУ), и обновления ядерной доктрины России обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Французский лидер призвал Москву принять участие в «коллективной деэскалации» ситуации на Украине.

Свое заявление политик сделал на полях саммита стран G20 в Бразилии, его транслировал Елисейский дворец. В своей речи Макрон предложил Путину исполнить «свои обязанности».

Я призываю президента Путина к здравому смыслу и к его обязанностям… соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации

Эммануэль МакронПрезидент Франции

19 ноября был опубликован указ российского президента «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Среди условий применения ядерного оружия теперь значится запуск баллистических ракет против РФ, а ATACMS как раз относятся к этой категории вооружений.

Медведев на фоне обновления ядерной доктрины предрек третью мировую войну

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о возможном начале третьей мировой войны после обновления ядерной доктрины РФ. По его словам, использование Киевом дальнобойного оружия НАТО для ударов по российским территориям можно рассматривать как нападение, после которого неминуемы ответные меры.

В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII

Дмитрий МедведевЗампред Совбеза России

Медведев подчеркнул, что действующий президент США Джо Байден намеренно принял решение разрешить Украине удары дальнобойным оружием Запада по территории РФ на исходе своего президентского срока, вероятно, захотев «красиво уйти, забрав с собой значительную часть человечества».

Позицию Россию по обновлению ядерной доктрины поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что у РФ, как и у любой суверенной державы, должна быть и есть возможность защищать себя от внешних угроз.

По словам турецкого лидера, Анкара продолжит взывать стороны российско-украинского конфликта к миру, хотя атака ВСУ на Россию с использованием американских ракет ATACMS и «не является позитивным моментом». Он призвал Североатлантический альянс задуматься над причинами обновления Россией своей ядерной доктрины, поскольку это является ответной мерой на действия Запада.

Запад заявил об отсутствии угроз со стороны США и НАТО для России

Ни Соединенные Штаты, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России, объявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, комментируя изменения ядерной доктрины РФ. Он подчеркнул, что Вашингтон не видит причин вносить изменения в готовность своих ядерных сил.

Отреагировали на нововведения в ядерной доктрине России и в Пентагоне. Так, заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх заявила, что новый виток эскалации конфликта на Украине не является предвестником начала третьей мировой войны и что Соединенные Штаты не воюют с Россией. Однако Сингх уточнила, что Москва якобы является ответственной за эскалацию ситуации вокруг Украины.

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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, чего добивается Запад разрешением ВСУ бить вглубь России. По его словам, политики по-прежнему пытаются использовать Украину как инструмент для нанесения стратегического поражения РФ.

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