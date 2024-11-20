Белгородский губернатор заявил, что регион готовится к зиме без света и газа

Белгородская область готовится к возможному ухудшению оперативной ситуации в регионе, включая потенциальное отсутствие газа и электричества в некоторых населенных пунктах. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, регион готовится к тяжелой зиме, когда у жителей не будет газа и света, а пожарные и спасательные машины не будут иметь возможности добраться до граждан.

Поэтому мы нарубили дров, наделали буржуек, купили генераторы Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Кроме того, были закуплены машины и средства радиоэлектронной борьбы, детекторы и квадроциклы. Гладков признал, что невозможно на сто процентов предугадать развитие ситуации, однако регион готов к разным сценариям. «У нас достаточно большой инструментарий, который нам позволит оперативно отреагировать на любую ситуацию», — подчеркнул он.

Вячеслав Гладков Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости

В регионе проводятся учения по действиям в условиях отсутствия связи

Гладков отметил, что власти стали устанавливать, в частности, системы резервной генерации и водоснабжения в приграничных районах еще в 2022 году. Это позволило в дальнейшем избежать серьезных отключений при произошедших ударах. Также губернатор сообщил о проведении учений по действиям в условиях отсутствия связи. При этом у участников будут «изымать» телефоны.

Отвечая на вопрос о возможном повторении ракетного обстрела центра Белгорода 30 декабря, когда лишились жизни 25 человек и более сотни пострадали, а также ситуации в Курской области, Гладков признал, что пока «риски как были... так и сохраняются».

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

В то же время губернатор отметил, что в ситуации с атаками Белгородская область живет уже третий год. Говоря о «курских событиях», Гладков сказал, что не может давать оценку происходящему в другом регионе, а также подвергать анализу действия властей.

Жителям области раздали детекторы беспилотников

18 ноября Гладков сообщил, что жителям Белгородской области раздали детекторы беспилотников. Населению приграничных районов, муниципальным властям и силовикам выдали более тысячи детекторов, подчеркнул губернатор. Приборы позволяют выявить приближающийся беспилотник и сообщить об этом соседям, пояснил Гладков.

Кроме того, в Белгородской, Курской и Брянской областях, а также в Крыму сформированы отряды «Барс». Они призваны оказывать помощь оперативным штабам и решать задачи в рамках режима контртеррористической операции, который из-за активности Вооруженных сил Украины действует в трех регионах у границы. Так, 8 ноября Гладков сообщил, что в «Барс-Белгород» вступили три женщины.