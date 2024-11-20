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21:32, 20 ноября 2024Мир

В офисе генсека ООН указали на недостаток согласия в Совбезе между странами

Дюжаррик: между членами СБ ООН наблюдается недостаток согласия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Luiz Rampelotto / EuropaNewswire / Globallookpress.com

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик прокомментировал вето США на подготовленный «десяткой» непостоянных членов Совбеза проект резолюции с требованием о немедленном и безусловном прекращении огня в секторе Газа, подчеркнув, что организация испытывает нехватку согласия между членами организации, сообщает ТАСС.

«Я полагаю, что это еще один пример недостатка консенсуса, который мы наблюдаем в Совбезе между его членами, и, честно говоря, недостаточного уровня исполнения предыдущих резолюций по Газе», — заявил он.

По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш намерен продолжать прилагать все возможные усилия для скорейшего прекращения боевых действий в Газе, освобождения заложников и созданию независимого государства Палестина.

Ранее участники второго внеочередного арабо-исламского саммита в Эр-Рияде потребовали от СБ ООН создать специальную независимую комиссию для расследования преступлений Израиля в секторе Газа. По их мнению, еврейское государство должно быть привлечено к ответственности за свои действия.

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