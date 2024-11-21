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21:01, 21 ноября 2024Спорт

Американский баскетболист развеял мифы соотечественников о России

Баскетболист «Зенита» Бэйкон: в США имеют неправильное представление о России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Дуэйн Бэйкон (слева)

Дуэйн Бэйкон (слева). Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Американский баскетболист петербургского «Зенита» Дуэйн Бэйкон в интервью «Okko Спорт» на странице во «ВКонтакте» развеял мифы соотечественников о России.

«Я говорил своим друзьям, что большинство людей имеют неправильное представление о России», – заявил спортсмен. Он подчеркнул, что в России гораздо лучше, чем можно представить на первый взгляд, хотя и довольно холодно. По мнению Бэйкона, в России хорошие люди, красивые города и много интересного. Он рекомендовал Санкт-Петербург к посещению.

Форвард перешел в российскую команду в начале августа 2024 года. Он известен по выступлениям за Монако и греческий Панатинаикос.

Ранее албанский защитник московского «Локомотива» Марио Митай рассказал о восприятии русских на Западе. Футболист признался, что для него россияне были суровыми, жесткими и молчаливыми людьми.

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