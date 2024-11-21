Сделанное 30 лет назад несправедливое замечание начальника довело мужчину до слабоумия

Конфликт 30-летней давности с начальником довел мужчину из Китая до слабоумия

Житель Китая пришел к выводу, что конфликт с начальником 30-летней давности спровоцировал у него развитие болезни Паркинсона. Об этом пишет South China Morning Post.

70-летний мужчина по фамилии Ван обратился за консультацией в больницу провинции Хэнань с жалобами на постоянную бессонницу. Пенсионер рассказал врачам, что больше 30 лет назад бывший начальник сделал ему несправедливое замечание: он посчитал Вана виновным в ошибке, которую он не допускал, а затем наказал его. Мужчину так потряс этот эпизод и невозможность доказать свою правоту, что он погрузился в апатию. Вскоре переживания довели его до бессонницы, а эпизоды депрессии стали постоянными. В результате после многих лет борьбы с психическими проблемами ему диагностировали болезнь Паркинсона.

Болезнь Паркинсона — заболевание головного мозга, которое часто называют слабоумием. Оно затрудняет двигательную активность и вызывает психические нарушения, расстройства сна, боли и другие проблемы со здоровьем. Симптомы заболевания — тремор, конвульсии и речевые нарушения — имеют тенденцию усиливаться с течением времени. Заболевание неизлечимо, но его симптомы можно ослабить при помощи различных видов терапии и лекарственных средств.

Сейчас Ван проходит курс иглоукалывания, и, по словам медиков, теперь может спать несколько часов без приема снотворного.

Ранее сообщалось, что женщина из Китая поселилась в доме престарелых в 38 лет. Это произошло после того, как ее госпитализировали с нервным истощением из-за выгорания после постоянных переработок.