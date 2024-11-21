В брянском клубе рассказали о проведении матчей во время ракетной опасности

В брянском «Динамо» соблюдают меры безопасности при ракетной опасности

Исполнительный директор брянского «Динамо» Андрей Козлов рассказал о том, как проводить матчи во время угрозы ракетной атаки. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Козлов заявил, что команда соблюдает все меры безопасности. «Это немного напрягает, но таковы сегодняшние реалии. Раньше объявляли ракетную опасность по ночам, когда все дома были, а вчера и сегодня — днем», — посчитал он.

Ранее матч футбольной Второй лиги между брянским «Динамо» и омским «Иртышом» прервали из-за угрозы ракетной атаки. Игра была остановлена на 37-й минуте при счете 0:0.

После этого президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов высказался о переносе матчей из приграничных регионов. Измайлов обратил внимание на то, что курский «Авангард» уже играет домашние матчи в Орле.