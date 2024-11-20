Глава Футбольной национальной лиги высказался о переносе матчей из приграничных регионов

Глава ФНЛ Измайлов: надеюсь, курский «Авангард» скоро вернется на свой стадион

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов высказался о переносе матчей из приграничных регионов. Его слова приводит Odds.ru.

Измайлов обратил внимание на то, что курский «Авангард» уже играет домашние матчи в Орле. «Надеюсь, они скоро вернутся на свой домашний стадион к своим болельщикам», — заявил глава ФНЛ.

Ранее матч футбольной Второй лиги между брянским «Динамо» и омским «Иртышом» прервали из-за угрозы ракетной атаки. Игра была остановлена на 37-й минуте при счете 0:0.

В июне 2024-го матч с участием «Иртыша» прерывали из-за ракетной опасности в Курске. Позднее встреча Второй лиги с местным «Авангардом» был доиграна.

