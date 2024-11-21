Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:17, 21 ноября 2024Экономика

В России нашли мед из сахарного сиропа и с канцерогенами

Роскачество: 80 процентов меда в России оказалось поддельным
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Большая часть меда в России оказалась поддельной. Об этом заявили эксперты Роскачества.

Всего оказались сфальсифицированы 80 процентов продукции. Производители смешивали настоящий мед с сахарным сиропом, собирали незрелый мед и перегревали его и добавляли канцерогенные оксиметилфурфурол — 5-гидроксиметилфурфурол.

Так, например, компании, выпускавшие «сладость» под брендами «Медэм», «Моя цена», «Щедрый год» и «Каждый день» использовали все способы подделки продукта. После проверки Россельхознадзор предупредил компании, чей мед оказался с признаками фальсификации.

Из всех оцененных производителей лишь четыре оказались без нарушений — «Берестов А. С.», «ВкусВилл», «Алтайская гречиха» и «Медовая долина».

С сентября 2024 в России вступил в силу закон, ужесточающий требования к качеству и безопасности меда. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при этом предупредило ретейлеров, что продукция, которую они выставляют на полки, должна соответствовать ГОСТу, Поводом стали обнаруженные Роскачеством массовые случаи фальсификации меда.

19 сентября, Telegram-канал Shot сообщил, что цены на натуральный мед в России выросли на 30-50 процентов на фоне нехватки продукции из-за потерь пчел в ключевых отечественных медоносных регионах, которую объяснили использованием для опыления полей агрохимикатов.

Минсельхоз заявил, что ожидает сохранения объемов производства меда в России в текущем году на уровне 2023-го, что в полной мере обеспечит внутренний рынок. В министерстве уточнили, что в прошлом году в стране было выпущено 64,5 тысячи тонн меда, а в 2024-м гибель пчелосемей была зафиксирована на уровне 0,1 процента, оказавшемся ниже прошлогоднего.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Назван главный козырь Зеленского в переговорах с Трампом. Какие у него планы на российские природные ресурсы?

      Раскрыты подробности о стрелявшем в охотников на бобров россиянине

      Российские силовики получат замену пистолету Макарова

      В ООН назвали применение ВСУ противопехотных мин из США нарушением гуманитарного права

      В НАТО заявили о помощи Киеву ради своих интересов

      40-летняя женщина пережила семь остановок сердца за сутки

      Такер Карлсон назвал США фашистским государством

      В России объяснили слова Зеленского о неспособности Украины выйти на границы 1991 года

      Джим Керри рассказал о кардинальной смене имиджа ради съемок в кино

      Кабмин поддержал проект об уголовной ответственности за продажу электронных сигарет детям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше