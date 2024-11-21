В России нашли мед из сахарного сиропа и с канцерогенами

Роскачество: 80 процентов меда в России оказалось поддельным

Большая часть меда в России оказалась поддельной. Об этом заявили эксперты Роскачества.

Всего оказались сфальсифицированы 80 процентов продукции. Производители смешивали настоящий мед с сахарным сиропом, собирали незрелый мед и перегревали его и добавляли канцерогенные оксиметилфурфурол — 5-гидроксиметилфурфурол.

Так, например, компании, выпускавшие «сладость» под брендами «Медэм», «Моя цена», «Щедрый год» и «Каждый день» использовали все способы подделки продукта. После проверки Россельхознадзор предупредил компании, чей мед оказался с признаками фальсификации.

Из всех оцененных производителей лишь четыре оказались без нарушений — «Берестов А. С.», «ВкусВилл», «Алтайская гречиха» и «Медовая долина».

С сентября 2024 в России вступил в силу закон, ужесточающий требования к качеству и безопасности меда. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при этом предупредило ретейлеров, что продукция, которую они выставляют на полки, должна соответствовать ГОСТу, Поводом стали обнаруженные Роскачеством массовые случаи фальсификации меда.

19 сентября, Telegram-канал Shot сообщил, что цены на натуральный мед в России выросли на 30-50 процентов на фоне нехватки продукции из-за потерь пчел в ключевых отечественных медоносных регионах, которую объяснили использованием для опыления полей агрохимикатов.

Минсельхоз заявил, что ожидает сохранения объемов производства меда в России в текущем году на уровне 2023-го, что в полной мере обеспечит внутренний рынок. В министерстве уточнили, что в прошлом году в стране было выпущено 64,5 тысячи тонн меда, а в 2024-м гибель пчелосемей была зафиксирована на уровне 0,1 процента, оказавшемся ниже прошлогоднего.