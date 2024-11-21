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00:56, 21 ноября 2024Мир

В России заявили об отсутствии переговоров по урегулированию украинского кризиса в ООН

Полянский: в ООН не ведется переговоров по урегулированию на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в комментарии «Известиям» заявил об отсутствии переговоров по урегулированию на Украине на площадке международной организации.

Он уточнил, что российское постпредство не планирует созывать заседание Совета Безопасности ООН по разрешению США наносить удары вглубь России американским оружием.
«На площадке ООН никаких переговоров по урегулированию украинского кризиса не велось и не ведется», — подчеркнул дипломат.

19 ноября Минобороны РФ подтвердило первый удар дальнобойной ракетой ATACMS по Брянской области. В Совфеде заявили, что Москва готовит ответ и «мало не покажется никому».

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