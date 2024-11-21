Олимпийская чемпионка Алина Загитова сняла видео под капельницей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сняла видео под капельницей и опубликовала его в своем Telegram-канале.

«Не болейте», — написала спортсменка в следующем сообщении. В комментариях подписчики пожелали ей скорейшего выздоровления.

Ранее пользователи сети раскритиковали Загитову из-за накачанных губ. Они посчитали, что 22-летней фигуристке слишком рано менять что-то в своей внешности.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.