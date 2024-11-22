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19:50, 22 ноября 2024Экономика

Курс юаня к рублю взлетел

Биржевой курс юаня вырос до максимума с марта 2022 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bobby Yip / Reuters

По итогам торгов на Мосбирже в пятницу, 22 ноября, курс юаня поднялся до 14,1 рубля, что стало максимумом с марта 2022 года, свидетельствуют данные площадки.

За неделю китайская валюта прибавила более двух процентов, хотя до этого полтора месяца оставалась стабильной. Такая динамика наблюдается на фоне общего ослабления рубля.

Ранее Центробанк по итогам внебиржевых торгов установил официальные курсы доллара и евро на уровне 102,58 рубля и 107,43 рубля соответственно. Оба этих значения стали максимальными для курсов ЦБ с марта 2022 года. На Мосбирже обе валюты не торгуются уже более пяти месяцев из-за санкций США.

Еще один антирекорд установил индекс РТС, опустившийся до 791,5 пункта. В последний раз ниже 800 пунктов он падал после начала боевых действий на Украине. Индекс Мосбиржи незначительно вырос, но остается ниже 2600 пунктов.

Основными причинами рекордного ослабления рубля называют рост геополитической напряженности и пакет санкций Минфина США, который впервые включает в себя Газпромбанк. Второе обстоятельство, предполагает инвестбанкир Евгений Коган, может стать «черным лебедем» для рубля, так что доллар дойдет до 105 рублей.

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