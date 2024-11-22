Макгрегор обжалует решение о признании его виновным по делу об изнасиловании

Макгрегор подаст апелляцию на признание его виновным по делу об изнасиловании

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор подаст апелляцию на признание его виновным по делу об изнасиловании. Он сделал заявление в соцсети X.

Макгрегор намерен обжаловать решение. «Я разочарован тем, что присяжные не выслушали все доказательства. Сейчас я со своей семьей, сосредоточен на своем будущем. Спасибо за поддержку по всему миру», — рассказал он.

Ранее 22 ноября стало известно, что Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании Никиты Хэнд в 2018 году. Его обязали выплатить потерпевшей 250 тысяч евро.

Инцидент произошел в 2018 году в Дублине. В ходе слушаний Макгрегор отверг обвинения и признался, что они в тот момент употребляли наркотики, а секс был добровольным.