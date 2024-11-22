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23:35, 22 ноября 2024Спорт

Макгрегор обжалует решение о признании его виновным по делу об изнасиловании

Макгрегор подаст апелляцию на признание его виновным по делу об изнасиловании
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор подаст апелляцию на признание его виновным по делу об изнасиловании. Он сделал заявление в соцсети X.

Макгрегор намерен обжаловать решение. «Я разочарован тем, что присяжные не выслушали все доказательства. Сейчас я со своей семьей, сосредоточен на своем будущем. Спасибо за поддержку по всему миру», — рассказал он.

Ранее 22 ноября стало известно, что Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании Никиты Хэнд в 2018 году. Его обязали выплатить потерпевшей 250 тысяч евро.

Инцидент произошел в 2018 году в Дублине. В ходе слушаний Макгрегор отверг обвинения и признался, что они в тот момент употребляли наркотики, а секс был добровольным.

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