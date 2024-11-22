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13:26, 22 ноября 2024Силовые структуры

Обманувший российскую певицу на миллионы оказался членом крупной ОПГ по кличке Очкарик

«МК»: соучастник аферы в отношении певицы Долиной входил в ОПГ Перваки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Арестованный соучастник мошенничества, жертвой которого стала певица Лариса Долина, был членом ОПГ «Перваки». Об этом сообщает «МК».

27-летний Артур Каменецкий — ранее неоднократно судимый житель Татарстана — известен в криминальном мире республики под кличкой Очкарик. Он привлекался к уголовной ответственности за разбой, грабеж и вымогательства. В Казани у него остается семья: супруга с двухлетним сыном.

Таганский суд Москвы 21 ноября заключил его под стражу. Полицейские изъяли у него банковскую карту, на которую обманутая артистка по указанию мошенников 21 июня перевела десять миллионов рублей. Эти деньги соучастники преступления поделили между собой.

Следователи установили, что Каменецкий привлек к мошенничеству 43-летнего жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева, которому Долина перевела три миллиона рублей, за что его арестовали 23 октября. Также под стражей находится курьерша Анжела Цырульникова, получившая 100 миллионов рублей от артистки.

По данным следствия, с апреля по июль телефонные мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов уговорили Долину перевести сбережения якобы на безопасные счета, для чего она должна была передать денежные средства курьеру, а также выручку от продажи квартиры в Ксеньинском переулке. На сделку по отчуждению недвижимости артистку также убедили аферисты.

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