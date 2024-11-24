Фитнес-тренер назвал лучшие упражнения для проработки больших грудных мышц

Фитнес-тренер Эдуард Каневский назвал лучшие упражнения для проработки больших грудных мышц. Его слова приводит «Москва 24».

Каневский посоветовал выполнять четыре упражнения с собственным весом. Начать он предложил с отжиманий с высоким отрицательным углом наклона. Ноги должны располагаться на возвышении, а корпус должен быть поднят под углом примерно 45 градусов.

Следующее упражнение — отжимания с отрицательным углом наклона. В них упор находится дальше от возвышения, а угол корпуса уменьшен до 30 градусов. Также Каневский рекомендовал выполнять классические отжимания и отжимания с узкой постановкой рук.

Все виды отжиманий делаются со специальных упоров. Упражнения выполняются в три подхода по 8-15 повторений.

Ранее Каневский перечислил основные критерии, которые помогут правильно выбрать фитнес-клуб. Специалист посоветовал обратить внимание на расположение клуба, программы и дополнительные услуги.