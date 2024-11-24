Назван способ похудеть с помощью скакалки

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ похудеть с помощью скакалки. Ее слова приводит Men Today.

Тренер заявила, что необходимо прыгать со скакалкой 100 раз, так как это сжигает до 80 калорий. Она отметила, что прыжки со скакалкой являются кардиотренировкой с дополнительной пользой для контроля веса. Отмечается, что подобные упражнения улучшают маневренность, тренируют все тело, делают более сильными ступни и лодыжки, а тажке укрепляют кости.

При выполнении упражнения необходимо следить за тем, чтобы спина оставалась прямой, а скакалка вращалась при помощи движения кистей рук, а не локтей. В итоге за месяц, совмещая такие тренировки с правильным образом жизни, можно потерять до пяти килограммов веса.

Ранее фитнес-тренер и победитель чемпионата России по пауэрлифтингу Михаил Прыгунов назвал упражнение, сжигающее жир и тренирующее сердце. По его словам, это прыжки со скакалкой.