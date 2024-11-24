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20:55, 24 ноября 2024Спорт

Овечкин отказался лечить травму в России

В «Динамо» заявили, что Овечкин отказался от приглашения лечить травму в России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rob Gray / Imagn Images / Reuters

Старший врач московского «Динамо» Валерий Конов рассказал, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отказался от предложения лечить травму ноги в России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я с ним переписывался, и он мне ответил: "Евгенич, ну как я приеду? Есть же хозяева «Вашингтона», у меня контракт с клубом. И там тоже лечат хорошо, как и у вас"», — рассказал Конов. Он добавил, что, если бы «Вашингтон» согласился отпустить Овечкина в Россию, то он бы вернулся в строй очень быстро.

Подробности травмы Овечкина НХЛ сообщила 22 ноября. Уточнялось, что россиянин сломал малоберцовую кость левой ноги и выбыл на срок от четырех до шести недель. Это рекордный срок за 20 сезонов форварда в лиге.

Овечкин травмировался 19 ноября в игре против «Юты». Россиянин получил удар в ногу в столкновении с канадцем Джеком Макбэйном и не смог самостоятельно покинуть площадку.

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