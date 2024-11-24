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22:52, 24 ноября 2024Спорт

Стало известно об иске к Роналду от косметического врача

The Sun: на футболиста Роналду подали в суд за неоплату косметологических услуг
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mateusz Porzucek / Globallookpress.com

На португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду подали в суд за неоплату косметологических услуг. Об этом сообщает британская газета The Sun.

По информации источника, косметический врач Рошан Равиндран подал иск к Роналду на сумму 40 тысяч фунтов стерлингов (примерно 5,2 миллиона рублей). Отмечается, что Равиндран, специализирующийся на ботоксе, филлерах, уходе за кожей и подтяжке бровей, работал с Роналду и членами его семьи.

Ранее Роналду признался в помешательстве на футболе. Он заявил, что пристрастился забивать голы и играть на хорошем уровне даже в его возрасте, потому что ему это нравится.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

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