Криштиану Роналду признался, что до сих пор помешан на футболе

Криштиану Роналду признался в помешательстве на футболе. Об этом португалец рассказал на своем YouTube-канале.

«Вчера вечером я ужинал со своей семьей, а также мамой, и мы поговорили о некоторых ситуациях, которые произошли на Евро. Я помешан на футболе, пристрастился забивать голы и играть на хорошем уровне даже в моем возрасте, потому что мне это нравится», — заявил Роналду.

5 сентября Роналду стал первым футболистом в истории, который забил за карьеру 900 мячей. Это произошло в матче Лиги наций, где Португалия играла против Хорватии.

Ранее канал Роналду в YouTube поставил несколько рекордов. Аккаунт 39-летнего футболиста побил рекорд по количеству фолловеров за первый час: на канал спортсмена подписались 1 270 000 человек. Кроме того, Роналду стал автором лучшего достижения по количеству подписчиков за день. На его счету 4 420 000 человек.