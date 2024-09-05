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23:16, 5 сентября 2024Спорт

Роналду забил 900-й гол в карьере

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 900-й гол в карьере

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 900-й гол в карьере. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это произошло в матче Лиги наций, где Португалия играла против Хорватии. Роналду забил юбилейный мяч на 34-й минуте. Он стал первым футболистом, которому удалось преодолеть данную отметку.

Ранее Роналду признался, что не думает о том, чтобы после окончания карьеры тренировать какую-нибудь команду. «Я вижу себя занимающимся другими вещами вне футбола, но только бог знает, что ждет меня в будущем», — заявил он.

39-летний Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

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      Дарья Коршунова
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