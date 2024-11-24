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10:59, 24 ноября 2024Спорт

Тренер рассказал об опасности зимних пробежек

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Yuri Krupenin / Unsplash

Фитнес-тренер Александр Карпов рассказал о том, чем могут быть опасны зимние пробежки. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Он рекомендовал начинающим спортсменам отказаться от бега в холодное время года. В противном случае, по мнению Карпова, польза для неподготовленного организма будет минимальной.

«При низких температурах существует риск переохлаждения дыхательных органов, что может привести к серьезным заболеваниям, таким как пневмония, бронхит, туберкулез и трахеит», — заявил Карпов. Он добавил, что зимой также увеличивается риск получить травму на скользких поверхностях.

Ранее фитнес-тренер Эдуард Каневский перечислил основные критерии, которые помогут правильно выбрать фитнес-клуб. Специалист посоветовал обратить внимание на расположение клуба, программы и дополнительные услуги.

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