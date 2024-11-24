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11:42, 24 ноября 2024Наука и техника

В Кремле раскрыли подробности о разработке Россией новейших видов вооружения

Песков: разработка новейших видов вооружения является засекреченным процессом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разработка новейших видов вооружения, таких как ракетная система средней дальности «Орешник», является абсолютно засекреченным процессом. Его цитирует ТАСС.

В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков отметил, что конфиденциальность обуславливается в том числе нынешней геополитической ситуацией.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил о применении «Орешника». Главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев отметил, что баллистическая ракета средней дальности может поражать цели по всей Европе.

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