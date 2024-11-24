В Кремле раскрыли подробности о разработке Россией новейших видов вооружения

Песков: разработка новейших видов вооружения является засекреченным процессом

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разработка новейших видов вооружения, таких как ракетная система средней дальности «Орешник», является абсолютно засекреченным процессом. Его цитирует ТАСС.

В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков отметил, что конфиденциальность обуславливается в том числе нынешней геополитической ситуацией.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил о применении «Орешника». Главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев отметил, что баллистическая ракета средней дальности может поражать цели по всей Европе.

