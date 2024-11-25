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11:11, 25 ноября 2024Россия

Глава Минздрава раскрыл ситуацию с ВИЧ в России

Глава Минздрава Мурашко: заболеваемость ВИЧ находится на историческом минимуме
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в России находится на историческом минимуме. Ситуацию с инфекцией в стране раскрыл глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова передает ТАСС.

«C 2016 года, когда была запущена предыдущая Государственная стратегия, заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась почти на 40 процентов, и сегодня находится на историческом минимуме», — сказал Мурашко. Он оценил ситуацию с ВИЧ в России как стабильно контролируемую.

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О снижении числа ВИЧ-инфицированных ранее сообщали в Роспотребнадзоре. Там отчитывались, что заболеваемость ВИЧ в 2023 году снизилась на 4,6 процента по сравнению с предыдущим годом. Специалисты предположили, что ситуация с инфекцией в России могла улучшится из-за профилактического эффекта от антиретровирусной терапии (АРТ).

При этом в девяти регионах России в 2023 году зафиксировали первую стадию эпидемии заражения ВИЧ, сообщал специалист Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, в стране есть более двадцати регионов, где эпидемия ВИЧ достигла высшей, генерализованной стадии — под ней подразумевается ситуация, когда преодолен порог в один процент беременных с ВИЧ.

Кроме того, в 2021 году Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний опубликовали данные, согласно которым Россия по итогам года вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения вируса. Минздрав России эти данные впоследствии опроверг.

ЖЗЛ
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