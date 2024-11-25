Гретцки высказался о погоне Овечкина за его рекордом в НХЛ

Гретцки: надеюсь первым пожать руку Овечкину, когда он побьет рекорд

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки высказался о погоне российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за его рекордом по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит CNBC.

«Алекс проявил себя исключительным игроком как в нашем спорте в целом, так и в "Вашингтоне". Надеюсь, я буду первым, кто пожмет ему руку, когда он побьет рекорд», — заявил Гретцки, отметив, что они с Овечкиным хорошие друзья.

19 ноября Овечкин получил перелом ноги во время матча регулярного чемпионата с «Ютой». Нападающий пропустит минимум четыре недели, но отправится с командой на выездные матчи во Флориду.

Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. До рекорда Гретцки ему остается 26 шайб.