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10:20, 25 ноября 2024Спорт

Травмированный Овечкин отправится с «Вашингтоном» на выезд во Флориду

Травмированный капитан Овечкин отправится с «Вашингтоном» на выезд во Флориду
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Reuters

Травмированный капитан клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отправится на выезд команды во Флориду. Об этом сообщает Russian Machine Never Breaks.

Это подтвердил главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери. В гостях команда сыграет два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — против «Флориды Пантерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

19 ноября Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты». Во время игры россиянин получил перелом ноги после столкновения с Джеком Макбэйном. После удара он не смог самостоятельно покинуть площадку. Ожидается, что нападающий пропустит минимум четыре недели.

Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 26 шайб.

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