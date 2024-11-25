Травмированный Овечкин отправится с «Вашингтоном» на выезд во Флориду

Травмированный капитан Овечкин отправится с «Вашингтоном» на выезд во Флориду

Травмированный капитан клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отправится на выезд команды во Флориду. Об этом сообщает Russian Machine Never Breaks.

Это подтвердил главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери. В гостях команда сыграет два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — против «Флориды Пантерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

19 ноября Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты». Во время игры россиянин получил перелом ноги после столкновения с Джеком Макбэйном. После удара он не смог самостоятельно покинуть площадку. Ожидается, что нападающий пропустит минимум четыре недели.

Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 26 шайб.