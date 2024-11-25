ЦБ сократит список мер поддержки российских банков в условиях санкций

ЦБ РФ сохранит меры поддержки банков, учитывающие национальную специфику сектора

Банк России намерен не продлевать ряд мер антикризисной поддержки банков РФ, которые заканчивают действие в 2024 году. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Среди мер, заканчивающих свое действие, в частности, названы имевшаяся с 2018 года возможность применять при расчете нормативов концентрации в отношении санкционных заемщиков льготный риск-вес (50 процентов) и не объединять их в группу связанных заемщиков, право не ухудшать оценку ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера, «если финансовое положение, качество обслуживания долга, качество обеспечения заемщиков (контрагентов) — юридических лиц, в отношении которых введены санкции, ухудшилось из-за введенных санкций», а также возможность для кредитных организаций включать в капитал замещающие субординированные облигации, выпущенные до 31 декабря 2024 года взамен аналогичных субординированных еврооблигаций и возможность использовать зафиксированные на 1 февраля 2022-го рейтинги кредитоспособности от международных рейтинговых агентств для расчета показателя краткосрочной ликвидности.

При этом уточняется, что некоторые меры из сокращаемого списка продолжат действовать и в 2025-м, в том числе с модификацией их применения. «Банк России продолжит встраивать в регулирование те решения, которые учитывают уроки кризиса и национальную специфику банковского сектора», — говорится в материалах.

В этот перечень вошли право не раскрывать чувствительную к санкционным рискам информацию, а также обязанность раскрывать финансовую отчетность с изъятиями в части чувствительных к этим рискам данных, возможность для банков при кредитовании бизнеса в «новых субъектах» России при надлежащем контроле за рисками не учитывать отдельные регуляторные требования. Эти меры, а также возможность досрочного прекращения обязательств кредитной организации по субординированным инструментам перед лицами из «недружественных» стран при их выделении вместе с заблокированными активами специальному юридическому лицу планируется продлить до 31 декабря 2025 года.

В списке мер, которые собираются встроить в регулирование, названы рассрочка по 2032 год по формированию резервов по невозмещаемым заблокированным активам, возможность для банков при оценке рисков заемщиков-военнослужащих и членов их семей, а также субъектов малого и среднего бизнеса, учредителями которых являются военнослужащие, принимать решения о неухудшении оценки финансового положения, качества обслуживания долга и другие.

О мерах по поддержке кредитных организаций, призванных обеспечить их устойчивость в условиях санкций, Центробанк объявил в конце февраля 2022 года. Позднее список соответствующих шагов претерпевал изменения. Так, год назад ЦБ также решил не продлевать действие некоторых антикризисных послаблений для банков.

Ранее стало известно, что российские банки второй год подряд получат рекордную прибыль. В 2024-м она ожидается на уровне 3,3-3,8 триллиона рублей.