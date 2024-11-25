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22:43, 25 ноября 2024Мир

В США высказались о возможной причастности России к крушению самолета в Литве

Кирби: США не готовы говорить о причастности РФ к крушению самолета в Вильнюсе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США взаимодействуют с властями Литвы в связи с крушением самолета DHL вблизи Вильнюса. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты не готовы говорить о причастности России к инциденту. Он добавил, что Вашингтон делится «определенной экспертизой по подобным вещам», чтобы помочь властям Литвы продвинуться. «Уверен, что литовские власти, как и надлежит, будут информировать людей о том, что выясняют», — сказал Кирби.

Утром 25 ноября самолет компании DHL потерпел крушение в Вильнюсе. Он упал в районе жилых домов и загорелся. Позднее на месте крушения произошли взрыв и пожар. По данным LRT, три пассажира выжили из-за того, что находились в оторвавшейся кабине, куда не добрался возникший после крушения пожар.

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